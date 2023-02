Um motociclista sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, na sequência do despiste da moto em que seguia, em Ovar.O alerta foi dado, cerca de 14h30, para os bombeiros de Esmoriz, na A29, sentido sul/norte, em Esmoriz.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Esmoriz, para o hospital da Feira. O destacamento de trânsito da GNR foi acionado para ao local e investiga as causas do acidente.