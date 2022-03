Um motociclista perdeu a vida esta quinta-feira à noite na sequência de um despiste. O acidente de mota ocorreu às 21h30 na Estrada Dom Miguel, em Baguim do Monte, no concelho de Gondomar.



Para o local foram acionados os bombeiros de São Pedro da Cova, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e ainda uma ambulância de Suporte Imediato de Vida. Também a GNR está no local da ocorrência.