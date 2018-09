Despiste de mota faz um morto em Valongo

Sinistro aconteceu na Rua São João do Sobrado.

15:41

Um motociclista de cerca de 40 anos morreu esta sexta-feira na sequência de um violento despiste na Rua São João do Sobrado, em Valongo.



O homem dirigia-se para o trabalho numa empresa de estofos quando colidiu com um poste de eletricidade.



O sinistro aconteceu a poucos metros da habitação onde a vítima mortal morava com a mulher e os filhos.

A circulação está totalmente cortada desde o início da tarde.



A GNR está no local a investigar os incidentes do caso. O óbito foi também declarado no local.