Despiste de mota mata bombeiro de folga em Guimarães

Um bombeiro da corporação de Guimarães, morreu esta quarta-feira, dia de Natal, na sequência de um despiste de mota, em Creixomil, Guimarães.sabe que a vítima se trata de Mário Martins, subchefe da corporação, de 52 anos. Seguia de mota, uma das coisas que mais gostava de fazer, quando acabou por se despistar.O alerta foi dado às 18h20. Mário ainda foi assistido no local pelos colegas da corporação, mas apesar dos esforços não resistiu aos feriment.O óbito foi declarado no local.Para além dos Bombeiros de Guimarães, no local esteve ainda uma VMER de Guimarães e elementos da PSP. As causas do despiste são desconhecidas, mas o piso molhado poderá estar na origem do despiste.O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal do Hospital Senhora da Oliveira, onde vai ser autopsiado.