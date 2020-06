Um despiste de mota cerca das 22h00 - o alerta foi dado às 22h19 - desta segunda-feira provocou um ferido grave.Ao que oapurou, para o local foi mobilizado um helicóptero do INEM para transportar a vítima para o Hospital de Santa Maria em Lisboa.O acidente ocorreu junto às instalações do Quartel dos Bombeiros de Estremoz. 13 operacionais dos bombeiros apoiados por quatro veículos estiveram no local.