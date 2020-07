Despiste de moto faz um ferido grave em Ourique

Um motociclista está em estado grave após ter sofrido um despiste na moto onde seguia no IC1, em Portela do Lobo, Ourique.A vítima vai ser helitransportada para um hospital, segundo avançou fonte do CDOS.O alerta para o acidente foi dado às 22h14 e no local estão 11 operacionais apoiados por 4 viaturas.