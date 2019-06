Despiste de moto fere PSP em Oeiras

Um agente da PSP ficou ferido após a moto que conduzia se ter despistado num dos acessos à Estrada Marginal, na zona de Oeiras, a meio da manhã desta quinta-feira.O polícia, de 34 anos, terá perdido o controlo da viatura, acabando por cair.O agente foi socorrido no local pelos bombeiros da corporação de Oeiras e transportado ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.O agente da Divisão de Trânsito da PSP entrava na Estrada Marginal, no sentido Lisboa-Cascais, pelas 10h50, quando se deu o despiste, perto de um posto de combustível.O agente foi assistido e hospitalizado.A moto acabou por ser levada com alguns danos.