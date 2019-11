Despiste de moto mata jovem de 26 anos em São João da Talha

Um motocilista de 26 anos morreu na manhã desta segunda-feira num despiste ocorrido no Bairro da Fraternidade, em São João da Talha, concelho de Loures.

O acidente ocorreu pelas 11h10, na rua de Santa Justa. A morte foi confirmada no local por uma equipa médica do INEM, que acorreu ao acidente, assim como os bombeiros. Para o local foram ainda mobilizados psicólogos do INEM para assistirem familiares da vítima.

A PSP investiga as circunstância do despiste.