Um despiste de motociclo provocou um morto, esta quarta-feira, em Vila do Conde. O acidente aconteceu na Avenida do Brasil junto ao forte de S. João Batista.

Ao que tudo indica tratou se de um despiste de motociclo seguido de uma colisão com um carro. No local estiveram operacionais dos Bombeiros de Vila do Conde, INEM e PSP.





Em atualização