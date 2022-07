Um homem de 42 anos morreu esta segunda-feira, na aldeia de Chamiço, no concelho de Alcobaça, após ter sofrido um despiste na EN8-6. A moto em que seguia descontrolou-se numa curva e a vítima acabaria por sair da estrada de forma violenta, ficando gravemente ferida.À chegada, os Bombeiros Voluntários da Benedita e de Alcobaça e os médicos do INEM encontraram o homem ainda vivo e efetuaram manobras de reanimação, que não surtiram efeito.O óbito foi confirmado ainda no local, pela equipa do INEM.