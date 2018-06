Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de pesado corta A28 no acesso Porto - Matosinhos

Acesso à A4 está também cortado em virtude de viatura na via.

14:33

O despiste de um veículo pesado no início da tarde desta quinta-feira, obrigou ao corte da A28 no sentido Porto-Matosinhos, bem como o acesso à A4.



Segundo o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS do Porto, o alerta foi dado por volta das 12h25 e no local esteve a equipa dos Bombeiros e a PSP.



A via está cortada em virtude do despite do camião, que está a ocupar a via até chegar a grua de remoção do veículo, que já foi solicitada, avança a Brigada de Trânsito do Porto.