Despiste de pesado faz um ferido no IC10 em Santarém

Camião que transportava carne derramou combustível.

12:38

Um despiste com um pesado de mercadorias provocou esta manhã o derrame de uma grande quantidade de combustível no IC10 na saída do tabuleiro da ponte Salgueiro Maia, no sentido Almeirim – Santarém.



O condutor sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Santarém.

O camião, que transportava peças de carne, tombou ao fazer uma curva onde são frequentes acidentes, e ficou imobilizado junto ao separador central, a verter gasóleo do depósito.

Ao longo de toda a manhã, a circulação fez-se de forma condicionada pela berma da via rápida, sob vigilância do Destacamento de Trânsito da GNR de Santarém, enquanto elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim deitavam terra e pó de pedra para tentar absorver o combustível.