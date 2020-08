Despiste de trator em Gondomar deixa homem de 29 anos ferido

Um homem de 29 anos ficou ferido no despiste de um trator na localidade de Zebreiros, em Gondomar.A vítima, um homem de nacionalidade indiana, ficou com uma fratura exposta e foi transportada ao Hospital de Santo António, no Porto.O alerta foi dado pelas 13h40.No local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas entre bombeiros de Valbom, INEM e GNR.