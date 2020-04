Despiste de trator mata homem no Cartaxo

Um homem, de 70 anos, morreu esta sexta-feira na sequência do despiste, seguido de capotamento, do trator agrícola que conduzia, na localidade de Lapa, no concelho do Cartaxo.



O acidente ocorreu pelas 10h15, numa zona fora de estrada quando, por motivos desconhecidos, a máquina se despistou.

Os Bombeiros do Cartaxo e uma equipa médica do INEM ainda realizaram manobras de reanimação, mas o homem não resistiu. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR.