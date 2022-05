Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste de um camião, no IC8, sentido Castelo-Branco/Pombal, em Proença-a-Nova.



O acidente aconteceu na noite de terça-feira, porém o camião continua tombado perto da aldeia do Carvalhal devido a problemas com a companhia de seguros, sendo que a viatura é de uma empresa espanhola.



Uma das vítimas ficou em estado grave e foi transportada para o Hospital de Coimbra.



Será uma empresa sediada em Aveiro que irá remover o camião do local, que trazia frutas e legumes.