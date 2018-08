Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de um motociclo na Guarda provoca um morto e um ferido grave

Vítima mortal teria 53 anos e seria o condutor da mota.

21:26

O despiste de um motociclo na localidade de Corujeira, concelho da Guarda, provocou um morto e um ferido grave, informou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro.



O despiste ocorreu por volta das 18h30, sendo que o ferido grave foi transportado para o Hospital da Guarda, acrescentou.



Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, a vítima mortal teria 53 anos e seria "o presumível condutor" da mota.



O alegado condutor era genro do pendura que ia na mota, que tem 32 anos de idade, referiu a mesma fonte, sublinhando que o ferido grave "não corre perigo de vida".



O despiste da mota ocorreu numa curva na localidade da Corujeira, não se tendo ainda apurado as causas do despiste, afirmou à Lusa fonte da GNR da Guarda.