Despiste de um pesado de mercadorias provoca corte da A24 em Castro Daire

O despiste de uma viatura pesada de mercadorias provocou, esta quarta-feira, o corte do trânsito, da Autoestrada 24 (A24), no sentido sul-norte, em Mamouros, Castro Daire, e um ferido grave, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"O despiste aconteceu ao quilómetro 137, em Mamouros, no concelho de Castro Daire [distrito de Viseu], e obrigou ao corte da A24 no sentido sul-norte e ao condicionamento da circulação no sentido inverso, norte-sul", adiantou a mesma fonte - Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.

O veículo "transportava madeira", acrescentou, referindo que o acidente provocou ainda "um ferido grave, que foi transportado para o hospital de Viseu".

O alerta foi dado às 14:38 e para o local foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por sete veículos dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire, da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da concessionária da autoestrada.