O despiste de um veículo ligeiro, na Nacional 246, junto à freguesia da Urra, no concelho de Portalegre, provocou três feridos, dois deles assistidos no local e um transportado para o Hospital de Portalegre com ferimentos ligeiros.

O alerta para este acidente foi dado às 19h07 e para o local foram mobilizados os Bombeiros de Portalegre, INEM e GNR, num total de 21 operacionais apoiados por nove viaturas.