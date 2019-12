Despiste de veículo fere três jovens em Benfica e corta parcialmente Avenida Lusíada

Um despiste de um veículo na Avenida Lusíada, em Benfica, Lisboa, provocou na manhã desta terça-feira três feridos.Segundo confirmaram os Sapadores de Lisboa ao, tratam-se de três jovens com cerca de 20 anos que já foram transportados ao hospital de Santa Maria com ferimentos ligeiros.No local estiveram 12 operacionais apoiados por quatro veículos.A via foi cortada cerca das 06h00 no sentido Hospital de Santa Maria-Benfica. Cerca das 7h00, os bombeiros permaneciam no local para efetuar os trabalhos de limpeza da via.