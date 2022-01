Despiste de viatura provoca dois feridos graves em Estremoz

Um despiste de uma viatura ligeira de passageiros provocou este sábado, ao início da tarde, ferimentos graves a um casal. As vítimas têm na casa dos 70 anos e ficaram encarceradas após o carro sair da faixa de rodagem, no IP2, numa das entradas de Estremoz.Ambas as vítimas foram transportadas para o Hospital de Évora, sendo que a vítima do sexo feminino seguiu em estado considerado crítico.No local, entre os bombeiros de Estremoz, SIV e VMER do INEM, PSP e GNR, estiveram 21 operacionais, apoiados por 10 viaturasEste foi o segundo acidente grave no concelho este sábado. De madrugada, pelas 4h35, outro despiste, desta vez na EM 504, junto a São Bento do Cortiço, provocou ferimentos graves a um homem de 36 anos, que foi transportado para o Hospital de Évora e posteriormente para um dos Hospitais de Lisboa.Nesta ocorrência, estiveram 13 operacionais, apoiados por seis viaturas, entre Bombeiros de Estremoz, GNR e INEM.