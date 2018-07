Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste durante fogo fere cinco bombeiros

Veículo de combate a incêndios sofreu acidente quando se deslocava num caminho florestal.

Por José Carlos Eusébio | 01:30

Os bombeiros já tinham conseguido travar as chamas que deflagraram na tarde de domingo na Portela do Vento, em Monchique, mas permaneciam no local em vigilância. Foi nessa altura, pelas 22h33, que um veículo de combate dos bombeiros voluntários de Lagos sofreu um despiste na serra, que deixou cinco operacionais feridos.



O veículo deslocava-se num caminho florestal quando resvalou e caiu numa ribanceira, com cerca de três metros de altura. A viatura ficou tombada de lado, presa entre as árvores.



"Os bombeiros foram considerados feridos ligeiros", explicou ao CM Vítor Vaz Pinto, comandante operacional distrital de Faro. Todas as vítimas tiveram alta pouco tempo depois do acidente, com exceção de um bombeiro, de 54 anos, que ficou, até ontem, internado para observação no hospital de Portimão, mas nada de grave foi detetado.



Apesar dos contornos aparatosos do acidente, o veículo florestal de combate a incêndios dos Bombeiros de Lagos "não sofreu grandes danos", segundo garantiu Vítor Vaz Pinto.



Os bombeiros estavam a vigiar a zona onde, às 15h31 do passado domingo, deflagrou um incêndio florestal que obrigou à mobilização de 192 operacionais, com 64 viaturas, de 15 corporações do Algarve, bem como sete meios aéreos (três helicópteros e quatro aviões) e quatro máquinas de rasto.



As chamas eclodiram numa zona florestal e com habitações dispersas, próxima da EN266. O fogo poderá ter tido origem no rebentamento do gerador de uma bomba de tirar água.



PORMENORES

Meios aéreos

Estiveram envolvidos no combate às chamas quatro aviões (dois Fireboss e dois Canadair), bem como um helicóptero pesado e dois ligeiros. O vento foi um dos principais adversários dos bombeiros.



Área ardida

O ataque musculado dos bombeiros permitiu dominar o incêndio no espaço de cerca de duas horas e meia. As chamas consumiram uma área de eucaliptal e mato, com cerca de 3,2 hectares.



Queixas de dores

Os cinco bombeiros feridos, com idades compreendidas entre os 20 e 54 anos, queixavam-se "de algumas dores", explicou Paulo Jorge Reis, comandante dos bombeiros de Lagos.