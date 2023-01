Despiste e capotamento deixam homem em estado grave

Um homem com 66 anos ficou gravemente ferido depois do veículo onde seguia se ter despistado e seguidamente capotado, na tarde desta quarta-feira, no IC2, em Águeda.O acidente aconteceu no Itinerário Complementar 2, entre a saída Águeda Centro e Águeda Norte, pelas 14h10.A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Águeda e pela SIV de Águeda, mas devido aos ferimentos graves teve de ser transportada para o Hospital de Aveiro.A GNR através do núcleo de investigação criminal de acidentes de viação esteve no local a tomar conta da ocorrência.