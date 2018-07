Alerta foi dado na manhã deste domingo.

13:14

Um despiste de uma viatura ligeira de passageiros seguida de um capotamento lateral dentro de uma poça fez dois feridos esta manhã de domingo, em Cabril, no concelho de Montalegre.



As vítimas, com ferimentos ligeiros, são uma mulher de 66 anos e um homem com 62.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 09h27 e no local estiveram 17 homens da equipa dos Bombeiros, SIV Montalegre e GNR de Montalegre, acompanhados por quatro viaturas de socorro.