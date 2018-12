Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste e colisão fazem quatro feridos no Algarve

Condutor de carrinha de transporte de botijas de gás ficou ferido após despiste na A22.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 09:30

Uma colisão frontal entre dois carros provocou esta segunda-feira à tarde três feridos, na estrada que liga Lagoa a Silves.



Horas antes, um despiste aparatoso de uma carrinha de transporte de botijas de gás na A22, na zona da Mexilhoeira Grande, em Portimão, provocou ferimentos no condutor da viatura e condicionou o trânsito no sentido Lagos/Faro.



A colisão na EN 124-1, que liga a cidade de Silves a Lagoa, ocorreu às 16h48, numa zona de reta. As viaturas chocaram de forma frontal e violenta e três pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave.



As vítimas mais graves, ao que o CM apurou, são dois idosos, de 79 e 77 anos. A terceira vítima é uma rapariga de 21 anos. O casal seguia no sentido Lagoa/Silves e a jovem no sentido contrário.



Um dos idosos ficou preso dentro do carro e teve de ser desencarcerado por equipas dos Bombeiros Voluntários de Silves.



Já o despiste na A22 ocorreu às 11h25. O acidente obrigou ao condicionamento do trânsito na autoestrada porque cerca de 20 botijas de gás ficaram espalhadas pela via.



O condutor sofreu ferimentos ligeiros e foi socorrido pelos Bombeiros de Lagos e Portimão. A GNR controlou o trânsito que só ficou regularizado duas horas depois.



Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, de 1 de janeiro a 7 de dezembro deste ano, já morreram 38 pessoas nas estradas do distrito de Faro, mais onze do que no ano passado, num total de 10 077 acidentes rodoviários.