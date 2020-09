Um militar do Comando de Faro da GNR ficou ferido, com gravidade, quando o motociclo todo-o-terreno em que circulava se despistou, na zona do Ludo, em Faro.





CM apurou, o acidente ocorreu no sábado, tendo a vítima, de cerca de 40 anos, ficado ferida com gravidade. O militar foi assistido no local e transportado ao hospital de Faro, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Havia suspeitas de que tivesse sofrido uma lesão da coluna, uma vez que depois do despiste ficou com as pernas dormentes.



Esta segunda-feira, contudo, já tinha sensibilidade nos membros. Ainda assim vai permanecer sob observação no hospital.