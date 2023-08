Uma mulher de 61 anos ficou ferida na sequência de um despiste, nesta manhã de quarta-feira, na Estrada dos Abreus, em Merufe, Monção.O alerta foi dado para os bombeiros de Monção às 09h49, que mobilizaram para o local dois veículos com seis elementos. Os elementos dos bombeiros prestaram os primeiros socorros à vítima antes de efetuarem o transporte para o Hospital de Viana do Castelo.A GNR esteve no local e registou a ocorrência.