do

Um despiste de um veículo ligeiro fez esta sexta-feira quatro feridos ligeiros na AvenidaArsenal do Alfeite, no Feijó.As vítimas seguiam no carro que se despistou.O alerta foi dado às 20h52.O trânsito esteve condicionado no local.No local estiveram 15 operacionais dos bombeiros, a PSP e o INEM.