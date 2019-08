Despiste faz sete feridos na A2 em Beja. Uma das vítimas em estado grave

O despiste de um carro na A2, em Almodôvar, Beja, provocou este domingo sete feridos, um deles com ferimentos graves, segundo o CDOS de Beja confirmou aoUm helicóptero do INEM foi mobilizado para o local tendo a via sido cortada temporariamente.O alerta foi dado às 18h37. Cerca das 20h20 a via já se encontrava aberta, segundo o comando geral da GNR.Em atualização