Despiste na A1 em Alcoentre faz três feridos

Sinistro cortou a circulação em duas vias.

23:35

Um despiste de um veículo ligeiro fez esta sexta-feira três feridos ligeiros na A1, no quilómetro 37, sentido Norte-Sul junto a Alcoentre, e está a condicionar a circulação, uma vez que estão duas vias cortadas.



Segundo o que CM conseguiu apurar junto do Comando Geral da GNR, o alerta foi dado às 22h29.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.