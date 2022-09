Uma mulher, de 43 anos, foi segunda-feira desencarcerada de um carro, em estado grave, após ter sofrido um despiste no IC2, junto à localidade de Pedreiras, concelho de Porto de Mós. Na viatura seguiam ainda dois rapazes, de 5 e 7 anos, que sofreram ferimentos ligeiros.A mulher foi estabilizada no local por uma equipa médica do INEM e depois transportada, assim como os menores, para as Urgências do Hospital de Leiria.