Despiste faz um ferido ligeiro em Santiago do Cacém

Um homem de 71 anos sofreu na manhã desta terça-feira ferimentos ligeiros, vítima do despiste da viatura que conduzia numa Estrada Municipal, junto a Monte Alto, freguesia de São Domingos, concelho de Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 6h50 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Alvalade com dois operacionais, apoiados por uma ambulância de socorro.

O idoso que se queixava de dores no corpo foi transportado pelos bombeiros de Alvalade para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.