Um despiste de um carro e de um camião provocou esta quarta-feira um ferido no IC2, no sentido Norte-Sul, junto à fábrica do açúcar, em Santa Iria.



A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria. O trânsito está cortado.

O alerta foi dado às 7h27. No local estão os Bombeiros Voluntários de Sacavém e elementos da PSP.