Despiste faz um morto e um ferido em Vagos

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste da viatura em que seguiam ao final da manhã deste sábado na zona de Vagos, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Aveiro.Segundo aquele Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta foi dado pelas 12h04, para um despiste ocorrido "no estradão que liga a Lomba à praia do Areão".Ao local acorreram meios dos Bombeiros de Vagos, uma viatura médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR).