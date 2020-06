Homem de 72 anos morre em despiste de carro em Marco de Canaveses

Um homem de 72 anos morreu na sequência de um despiste de automóvel, ao início da tarde desta segunda-feira, na Avenida Futebol Clube do Porto, em Marco de Canaveses. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

Tudo aconteceu em frente à confeitaria 'Casa dos Lenteirões - Doces do Freixo', pelas 12h20. À chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se já em paragem cardiorrespiratória e as manobras de reanimação acabaram por se revelar infrutíferas.

No local estiveram os Bombeiros e a GNR do Marco, assim como uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Penafiel.