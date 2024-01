O condutor de um camião sofreu ferimentos ligeiros, ao início da tarde desta sexta-feira, no despiste da viatura na Ramada, em Odivelas. A vítima, de 30 anos, foi transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A carga do camião ficou espalhada na via.

De acordo com fonte da PSP, a avenida Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos mantém-se cortada em ambos os sentidos, estando encerrado o acesso ao IC22.