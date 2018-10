Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste fere cinco pessoas em ambulância

Carro de socorro fazia transporte de doentes para radioterapia, em Montemor-o-Novo.

Por Pedro Galego | 09:04

Uma ambulância dos Bombeiros de Santiago do Cacém, que transportava um bombeiro, três doentes e um acompanhante, despistou-se esta segunda-feira na EN253, em Montemor-o-Novo.



Todos os ocupantes ficaram feridos, dois dos quais com gravidade. A viatura de urgência pré-hospitalar estava a ser utilizada para transporte de doentes não urgentes, em direção ao serviço de radioterapia no hospital de Évora.



Ao que o CM apurou, a ambulância que deveria ter feito o transporte dos doentes avariou, tendo o serviço sido depois assegurado pelo veículo de socorro. O ferido que inspira mais cuidados é uma mulher, de 95 anos, que foi transportada no helicóptero do INEM em estado considerado muito grave para o Hospital de São José, em Lisboa.



Os restantes quatro feridos deste acidente, incluindo o único bombeiro tripulante, foram assistidos no hospital de Évora.



"Foi uma ambulância da nossa corporação que seguia atrás que nos deu o alerta. Deslocámos logo para o local vários meios", explicou ao CM Luís Paixão, comandante dos Bombeiros de Montemor-o-Novo.



No local estiveram 36 operacionais das corporações de Montemor e Vendas Novas, o INEM com a uma VMER e um helicóptero, e militares da GNR, que investigam agora as causas do despiste, ocorrido pelas 13h30 e que condicionou aquele troço da EN253 até perto das 16h30.



No local esteve Armando Pinela, segundo comandante dos Bombeiros de Santiago do Cacém, que não se mostrou disponível para prestar declarações.