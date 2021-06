Um homem, com cerca de 30 anos, ficou ferido com gravidade devido ao despiste de um carro, na manha deste domingo, em Viana do Castelo.



O alerta foi dado cerca das 08h25, num do acesso à A28, em Meadela, e os Sapadores de Braga foram chamados a socorrer a vítima. Devido aos ferimentos, o condutor foi transportado para o hospital de Braga, com acompanhamento da VMER.





As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autroidades policiais.