Um veículo-tanque dos Bombeiros de Carnaxide, Oeiras, com dois tripulantes, despistou-se próximo da rotunda do Alto de S. Gião, em Sarzedo, no concelho da Covilhã, esta terça-feira à tarde, causando dois feridos ligeiros.



O autotanque resvalou na beira da estrada e caiu numa ribanceira. O socorro foi prestado por 11 operacionais, em quatro viaturas, que transportaram os bombeiros feridos para o hospital da Covilhã.









