Despiste fere duas pessoas no Alentejo

Uma das vítimas foi transportada de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa.

Por João Tavares | 20:09

Duas pessoas sofreram ferimentos graves como resultado do despiste do carro onde seguiam, pelas 17h00 deste domingo, na EN258, à passagem pela localidade de Monte da Amada, no concelho de Moura, Beja.



Uma das vítimas, dada a gravidades dos ferimentos, teve de ser transportada num helicóptero do INEM para o Hospital de São José, em Lisboa.



O outro ferido foi conduzido ao hospital de Évora.



A estrada esteve cortada enquanto o meio aéreo esteve no local.



O socorro foi prestado ainda por 23 operacionais, apoiados por nove veículos, entre militares da GNR e bombeiros da corporação de Moura.