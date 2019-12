Despiste fere oito futebolistas na Guarda

Uma carrinha de nove lugares, que transportava parte da equipa de futebol sénior da Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Aguiar da Beira, despistou-se este domingo junto à localidade de Alvendre, próximo de um acesso à A25, na Guarda.Oito feridos, um estado grave, é o balanço do acidente. A equipa seguia para Almeida para jogar com o Estrela (campeonato distrital) quando pelas 14h00 o condutor perdeu o controlo da viatura, numa zona já conhecida por ser palco de acidentes.Este domingo, o piso molhado e o denso nevoeiro ainda acentuaram o perigo. Todos os feridos, com idades entre os 19 e os 45 anos, foram assistidos pelos bombeiros e transportados ao Hospital da Guarda.