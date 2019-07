Despiste fere três PSP na ida para rixa em Lisboa

Três agentes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Benfica sofreram esta sexta-feira ferimentos quando o carro em que seguiam, a caminho de resolver uma rixa numa bomba de gasolina, se despistou.O acidente ocorreu pelas 02h30, na rua Hermínio da Palma Inácio, na zona da Charneca do Lumiar.Os agentes tinham a informação de que a rixa envolvia armas de fogo e procuravam chegar com rapidez.Em sequência do despiste, a viatura capotou.Os bombeiros e o INEM tiveram de desencarcerar as vítimas, que foram hospitalizadas.