Um violento acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira na reta do Dafundo, no concelho de Oeiras.Os dois homens que seguiam na viatura ligeira morreram no local, em consequência do despiste.Os destroços do automóvel ficaram espalhados em ambos os lados da Marginal de Cascais, pelo que esta via esteve cortada em ambos os sentidos até às 5h20.Para o local foram chamados o INEM, bem como os bombeiros voluntários do Dafundo.