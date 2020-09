No mesmo acidente, um homem, de 62 anos, também ficou ferido.



Um homem, de 53 anos, morreu, ao início desta tarde, no hospital da Feira, depois da viatura em que seguia se ter despistado, ao final da manhã, na rua principal, em Lourosa, Feira.No mesmo acidente, um homem, de 62 anos, também ficou ferido.

A vítima ainda foi levada, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital da Feira. No entanto, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.



O óbito foi declarado já no interior da unidade hospitalar.



A GNR esteve no local e investiga o acidente.