Despiste mata homem de 71 anos em Góis

Um homem de 71 anos morreu esta quarta-feira quando a viatura que conduzia de despistou em Cadafaz, no concelho de Góis, distrito de Coimbra, informaram fontes da GNR e da Proteção Civil.Segundo a GNR, a vítima mortal era a única ocupante do veículo.Ao local do acidente, cujo alerta foi dado às 18h11, acorreram, além da GNR, elementos dos Bombeiros Voluntários de Góis e do Instituto Nacional de Emergência Médica, informou o Comando Distrital e Operações de Socorro de Coimbra.O Núcleo de Investigação de Crimes e Acidentes de Viação da GNR está a investigar as circunstâncias do sinistro.