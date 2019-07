Um homem com cerca de 50 anos morreu este domingo de manhã na sequência de um violento despiste na Segunda Circular, em Lisboa.A vítima não trazia qualquer identificação, estando a PSP a efetuar diligências para apurar a sua identidade. De acordo com a PSP, o homem seguia no lugar do passageiro.O acidente ocorreu pelas 06h15, no sentido Lisboa - Sacavém, junto à Encarnação.O condutor sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de São José.