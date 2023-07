Despiste mata jovem de 19 anos em Salvaterra de Magos

Um jovem de 19 anos morreu no sábado à noite num violento acidente contra uma árvore em Salvaterra de Magos. Miguel Cota circulava na Rua do Desafio Jovem quando perdeu o controlo da moto que conduzia e entrou em despiste.





O alerta para os bombeiros foi dado pelas 21h40, mas quando as equipas de socorro chegaram ao local, o jovem estava em paragem cardiorrespiratória, que não foi possível reverter apesar das manobras de reanimação efetuadas. O óbito foi declarado no local. A GNR investiga as causas deste acidente fatal.