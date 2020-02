Despiste mata jovem de 24 anos em Quarteira

Uma jovem de 24 anos morreu e outras duas, de 23, ficaram feridas na sequência de um despiste em Quarteira, Loulé.As duas sobreviventes ficaram com ferimentos considerados ligeiros e foram encaminhadas para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Hospital de Faro.Segundo o que oconseguiu apurar, o acidente deu-se na estrada municipal que liga Quarteira a Vilamoura.O alerta foi dado às 22h28. Foram mobilizados para o local os Bombeiros de Loulé, o INEM e a GNR, num total de 22 operacionais apoiados por nove viaturas.As causas do despiste do veículo ligeiro estão ainda a ser apuradas.