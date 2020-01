Despiste mata motard inglês de 46 anos

Um motociclista morreu esta segunda-feira de madrugada na sequência de um despiste na EN125, na zona da Penina, no concelho de Portimão. Esta é a primeira vítima mortal registada no novo ano em acidentes de viação na região do Algarve.

O alerta para o acidente foi dado às 05h22. Ao que o CM conseguiu apurar, o despiste ocorreu numa das rotundas construídas recentemente nesta estrada algarvia. A vítima, de 46 anos e nacionalidade inglesa, não se terá apercebido da aproximação à rotunda e seguiu em frente, tendo colidido violentamente com os sinais de trânsito que existem no local. Foi encontrada caída no meio da rotunda com diversos ferimentos.





Ainda foram ativados vários meios dos Bombeiros de Portimão e do INEM, nomeadamente uma viatura médica, mas devido à violência do embate já nada foi possível fazer para salvar a vida do motociclista. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação está a a realizar diligências no sentido de apurar as causas do acidente mortal.

No ano passado, foram registadas nas estradas da região cerca de 10 mil e 500 acidentes rodoviários, que provocaram a morte de 37 pessoas. A última vítima mortal do ano foi um homem, de 43 anos e nacionalidade alemã, que morreu após um despiste aparatoso ao volante de um automóvel desportivo na serra de Tavira.



O embate num eucalipto no fundo de uma ribanceira foi de tal forma violento que a morte da vítima foi declarada no local pelo INEM.