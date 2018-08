Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste mata motard na A8

Vítima regressava a casa após concentração de Góis.

Por Francisco Gomes | 01:30

Um motociclista, de 46 anos, morreu este domingo na A8, em Óbidos, no despiste da moto que conduzia, num acidente que envolveu outro motociclista, de 47 anos, que sofreu ferimentos ligeiros. As vítimas regressavam a casa, inseridos num grupo de três dezenas de motards, depois de terem participado na 25ª concentração de motos de Góis.



A vítima mortal, Helder Franco, embateu nos rails de proteção. As causas do sinistro estão a ser investigadas pela GNR, que vai apurar qual a relação do acidente ao km 73, no sentido norte/sul, em Usseira, Óbidos, com outra ocorrência verificada minutos antes a 30 metros de distância.



Pelas 12h24, os meios de socorro foram acionados para acudir uma mulher com cerca de 30 anos, que conduzia um motociclo e que parou na berma da autoestrada ao sentir-se indisposta. Enquanto socorriam a vítima, que recusou transporte ao hospital, ocorria o trágico acidente, pelas 12h40.



O socorro foi imediato, mas quando os bombeiros chegaram a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Acabou por não resistir e o óbito foi confirmado.



Ferido hospitalizado

A vítima mortal, que trabalhava num supermercado em Peniche, foi levada para o Gabinete Médico-Legal Forense do Oeste, em Torres Vedras, para ser autopsiada. O ferido ligeiro foi transportado para o hospital de Tores Vedras.



Via interrompida

O trânsito na A8 esteve três horas interrompido ao longo de cerca de cinco quilómetros, no sentido norte/sul, entre os nós de Gaeiras e de São Mamede, interferindo também com a entrada para o IP6. As vias secundárias ficaram congestionadas.