Despiste mata mulher na EN109 em Leiria

Uma mulher morreu este domingo num acidente de viação na Estrada Nacional 109, no concelho de Leiria, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.A mesma fonte adiantou que se tratou de um despiste de automóvel na zona de Monte Redondo, que ficou imobilizado fora da estrada, ocorrido às 18h04.O óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).Nas operações de socorro estiveram também os Bombeiros Voluntários de Leiria com seis elementos e duas viaturas.